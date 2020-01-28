В Україні відсьогодні медіахолдинги почали кодувати телеканали



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Безкоштовно можна дивитися тільки державні, регіональні або громадські телеканали - ЗМІ

З 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не зможуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам

В Україні медіахолдинги почали кодувати свої телеканали. Це робиться на вимогу Євросоюзу, щоб не порушувати норми і закони ЄС, де супутникові канали доступні тільки в складі спеціальних пакетів.

Зазначається, що безкоштовно можна дивитися тільки державні, регіональні або громадські телеканали, повідомляють Факти.

Нагадаємо, з 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не зможуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам: StarLightMedia (це СТБ, ICTV, «Новий канал», М1, М2, «Оце»), 1 + 1 media («1 + 1», « 2 + 2», «ТЕТ», «Плюс Плюс», УНІАН ТБ, «Бігуді»), Inter Media Group («Інтер», НТН, К1, К2,«Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм») і медіагрупи «Україна» (канали «Україна», НЛО TV і «Індиго TV»).

«Щоб продовжити дивитися ТБ, потрібно оформити підписку на супутникове телебачення за максимальними розцінками провайдерів, яких в Україні поки всього лише два офіційних - це Xtra TV і Viasat», - йдеться у повідомленні.

Улюблені телеканали можна дивитися і безкоштовно. Наприклад, Т2 кодуватися не буде. Через Т2 в Києві і області можна дивитися 52 українські телеканали, а в деяких регіонах України - не більше 32. Але все ті канали, що будуть закодовані в супутнику, залишаться у вільному доступі в цифровому ефірному ТБ.

Фахівці радять, щоб користуватися цифровим ефірним сигналом, потрібно поміняти антену, бо та, що брала раніше аналоговий сигнал, цифровий майже не ловить. В інтернет-магазинах або на радіоринку ціна такої антени - від 250 гривень. Найбільш популярні антени для прийому цифрового ефірного ТБ називаються «Хвиля» і «Ворона». Крім того, буде потрібно спеціальний ресивер. Його вартість - від 350 до 3000 тисяч гривень. Але необхідно пам'ятати: чим дешевше ресивер, тим більша ймовірність, що він може швидко вийти з ладу (від перепаду напруги в електромережі або від удару).

Сучасні телевізори відразу йдуть з вбудованим тюнером, що дозволяє отримувати цифровий сигнал. Чи є у нього вбудоване Т2, можна прочитати в паспорті телеприймача.

«Якщо дивитися і Т2, і залишилися у вільному доступі супутникові канали на одному телевізорі, можна придбати спеціальний комбінований ресивер: супутник + ефір. Канали медіагруп можна приймати з ефіру, інші канали, як і раніше, - з супутнику. Такий ресивер коштує в інтернет-магазинах від 1600 до 2700 гривень», - інформують спеціалісти.

Деякі інтернет-провайдери пропонують інтернет-телебачення в форматі IPTV - інтернет + телебачення. Щоб дивитися ТБ по телевізору, потрібна функція Smart-TV або приставка. Вартість такої приставки - від 500 до 3 тисяч гривень.

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