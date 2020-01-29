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    Думки вголос

    У Києві масово ігнорують Закон про українську мову

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    У Києві масово ігнорують Закон про українську мову

    Моє перше звернення до мовного омбудсмена

    У Києві знову нашестя інопланетян. Вони нічого не чули про існування Закону про мову і про те, що обслуговування в Україні повинне бути українською мовою, якщо не попросиш іншої мови.

    Я не прошу іншої мови. Я прошу українську, державну, мову цієї країни.

    - У нас дзємакрація, как хачю, так і разґаваріваю...

    Запитання, що таке демократія, вводить цих інопланетян в ступор. Розуміння нуль, що демократія - це верховенство закону, а не вседозволеність. Невігластво повне.

    Ніби й не було цього року колотнечі в країні з мовним законом. Ніби й не писали-говорили про це журналісти з усіх екранів телебачення. Марсіани, вони такі - цього всього не чули. Прилетіли з Марса і примушують нас, землян, жити за марсіанськими правилами.

    Поспілкувалися з 6 продавцями та офіціантом в кав'ярні. Всі прибульці з космосу. Всі відмовилися обслуговувати українською. Всі не чули про мовний закон. Це якась катастрофа.

    Звертаюся до мовного омбудсмена. Треба щось робити з тим, щоб сфера послуг знала про існування мовного закону. Згідно зі ст. 56, саме мовний омбудсмен втілює цей закон в життя і контролює його запровадження в країні.

    Оці всі власники магазинів, кав'ярень, ресторанів платять податки. Можливо треба через фіскальну службу донести до відома цих людей про існування мовного закону. Написати листа-роз'яснення. Звернутися в органи місцевої влади, які видають ліцензії тощо, щоб повідомляли громадян...

    Ми, українці, чекаємо дій від мовного омбудсмена, бо поки що дискримінація українців в Україні процвітає...

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    телебачення Київ закон Київщина українська мова
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