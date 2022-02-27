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    Литва передала українській армії першу партію військової допомоги

    Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії зброю - Литва передала українській армії першу партію військової допомоги
    Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії зброю

    Литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів та бронежилетів

    Командувач литовської армії генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшіс повідомив про передачу Збройним силам України (ЗСУ) військової допомоги, а саме стрілецької зброї, бронежилетів та шоломів. Про це литовський генерал заявив у Facebook.

    «Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів та бронежилетів», йдеться в повідомленні.

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    Генерал подякував литовським солдатам та перевізникам.

    Як повідомлялось, Бельгія вирішила надати ЗСУ партію стрілецької зброї та палива для військової техніки на тлі вторгнення військ Російської Федерації на територію України.

    Теги: Росія ЗСУ війна Литва Україна
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    Литва передала українській армії першу партію військової допомоги