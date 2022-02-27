Литва передала українській армії першу партію військової допомоги

Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії зброю

Литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів та бронежилетів

Командувач литовської армії генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшіс повідомив про передачу Збройним силам України (ЗСУ) військової допомоги, а саме стрілецької зброї, бронежилетів та шоломів. Про це литовський генерал заявив у Facebook.

«Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів та бронежилетів», – йдеться в повідомленні.

Генерал подякував литовським солдатам та перевізникам.

Як повідомлялось, Бельгія вирішила надати ЗСУ партію стрілецької зброї та палива для військової техніки на тлі вторгнення військ Російської Федерації на територію України.