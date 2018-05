Литва підготувала подарунок до сторіччя незалежності Грузії

Міністр закордонних справ Литви привітав грузинів з історичним рішенням

З нагоди сторіччя незалежності Грузії в Литві тепер називатимуть країну Сакартвело – так звучить етнічна назва території країни на грузинській мові.

Про це написав в Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

«Напередодні сторіччя незалежності Грузії прийнято офіційне рішення - з цього часу по-литовськи назва країни буде звучати, як Сакартвело», - повідомив Лінкявічус.

Також литовський міністр написав грузинською мовою: «Вітаю з цим історичним рішенням! Нехай живе литовсько-грузинська дружба!».

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH