Литва підготувала подарунок до сторіччя незалежності Грузії
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Міністр закордонних справ Литви привітав грузинів з історичним рішенням
З нагоди сторіччя незалежності Грузії в Литві тепер називатимуть країну Сакартвело – так звучить етнічна назва території країни на грузинській мові.
Про це написав в Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.
«Напередодні сторіччя незалежності Грузії прийнято офіційне рішення - з цього часу по-литовськи назва країни буде звучати, як Сакартвело», - повідомив Лінкявічус.
Також литовський міністр написав грузинською мовою: «Вітаю з цим історичним рішенням! Нехай живе литовсько-грузинська дружба!».
On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 3 мая 2018 г.
Нагадаємо, Україна вивчає питання поїздок громадян до Грузії за внутрішніми паспортами у формі ID-картки.
Водночас деякі країни ЄС заговорили про можливість призупинити дію безвізового режиму для Грузії через зростання скоєних грузинами злочинів, а також зростання серед них кількості біженців.
Джерело: УНН