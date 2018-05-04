Литва підготувала подарунок до сторіччя незалежності Грузії

Міністр закордонних справ Литви привітав грузинів з історичним рішенням

З нагоди сторіччя незалежності Грузії в Литві тепер називатимуть країну Сакартвело – так звучить етнічна назва території країни на грузинській мові. Про це написав в Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. «Напередодні сторіччя незалежності Грузії прийнято офіційне рішення - з цього часу по-литовськи назва країни