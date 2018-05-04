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    Литва підготувала подарунок до сторіччя незалежності Грузії

    Міністр закордонних справ Литви привітав грузинів з історичним рішенням
    З нагоди сторіччя незалежності Грузії в Литві тепер називатимуть країну Сакартвело – так звучить етнічна назва території країни на грузинській мові. Про це написав в Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. «Напередодні сторіччя незалежності Грузії прийнято офіційне рішення - з цього часу по-литовськи назва країни
    • Сьогодні, 16:14
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    Twitter Linas Linkevicius

    Міністр закордонних справ Литви привітав грузинів з історичним рішенням

    З нагоди сторіччя незалежності Грузії в Литві тепер називатимуть країну Сакартвело – так звучить етнічна назва території країни на грузинській мові.

    Про це написав в Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

    «Напередодні сторіччя незалежності Грузії прийнято офіційне рішення - з цього часу по-литовськи назва країни буде звучати, як Сакартвело», - повідомив Лінкявічус.

    Також литовський міністр написав грузинською мовою: «Вітаю з цим історичним рішенням! Нехай живе литовсько-грузинська дружба!».

    Нагадаємо, Україна вивчає питання поїздок громадян до Грузії за внутрішніми паспортами у формі ID-картки.

    Водночас деякі країни ЄС заговорили про можливість призупинити дію безвізового режиму для Грузії через зростання скоєних грузинами злочинів, а також зростання серед них кількості біженців.

    Джерело: УНН

    Грузія Литва
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