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    Литва розширила повноваження військових на кордоні

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    На кордоні Польщі та Білорусі - Литва розширила повноваження військових на кордоні
    На кордоні Польщі та Білорусі
    Фото: ЕРА

    Литовські військовослужбовці тепер можуть використовувати спеціальні засоби

    У Литві військовослужбовці отримали розширені повноваження щодо дій на кордоні на тлі потоку нелегалів з Білорусі. Відповідну постанову президента Гітанаса Науседи затвердив литовський Сейм. Про це повідомляє пресцентр Сейму.

    Зокрема, литовські військові, залучені до патрулювання кордону, тепер мають право: давати вказівки фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати осіб, які не виконують ці вказівки, затримувати підозрюваних у скоєнні злочину, зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби і вантажі, осіб, багаж, використовуючи спеціальні засоби.

    Однак про які саме спеціальні засоби йдеться в постанові президента Литви не уточнюється.

    Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

    Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

    На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

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    Теги: ЄС Польща зброя Латвія військові Литва кордон біженці
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    Литва розширила повноваження військових на кордоні