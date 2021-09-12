Литва розширила повноваження військових на кордоні

Литовські військовослужбовці тепер можуть використовувати спеціальні засоби

У Литві військовослужбовці отримали розширені повноваження щодо дій на кордоні на тлі потоку нелегалів з Білорусі. Відповідну постанову президента Гітанаса Науседи затвердив литовський Сейм. Про це повідомляє пресцентр Сейму.

Зокрема, литовські військові, залучені до патрулювання кордону, тепер мають право: давати вказівки фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати осіб, які не виконують ці вказівки, затримувати підозрюваних у скоєнні злочину, зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби і вантажі, осіб, багаж, використовуючи спеціальні засоби.

Однак про які саме спеціальні засоби йдеться в постанові президента Литви не уточнюється.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.