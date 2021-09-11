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    Німецькі ЗМІ назвали три перешкоди для запуску «Північного потоку – 2»

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    Німецькі ЗМІ назвали три перешкоди для запуску «Північного потоку – 2»
    Фото: Global Look Press

    Третьою перешкодою для запуску може стати входження членів партії «Зелених» в уряд ФРН після майбутніх виборів

    Журналіст німецької газети Wirtschaftswoche Флоріан Гюсген перерахував три перешкоди для запуску газопроводу «Північний потік – 2».

    Гюсто стверджує, що закінчення будівництва газопроводу разом з рекордною вартістю газу в Європі є перемогою Москви в «газових шахах».

    При цьому журналіст вважає, що все ще існують причини, які можуть перешкоджати запуску «Північного потоку – 2».

    «Перша – це процес сертифікації. Його проводять у Федеральному мережевому агентстві, яке підпорядковується Міністерству економіки (ФРН). Перед сертифікацією відомство має виключити варіанти того, що газопровід загрожує безпеці поставок газу в Німеччину і Європу», – стверджує Гюсто.

    Другою перешкодою він назвав законодавство ЄС, в якому існує директива про ринок газу. Вона передбачає, що одна компанія не може одночасно керувати газопроводом і подавати по ньому природний ресурс. Відзначається, що «Газпром» буде оскаржувати дії законодавства ЄС, що може тривати до наступного року.

    Третьою перешкодою для запуску може стати входження членів партії «Зелених» в уряд ФРН після майбутніх виборів, вважає Гюсто. Журналіст стверджує, що вони категорично проти трубопроводу, що може вплинути на його подальше введення в експлуатацію.

    Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

    Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

    До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

    Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».

    Теги: ЄС Росія Газпром партії журналіст уряд Північний потік-2
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    Німецькі ЗМІ назвали три перешкоди для запуску «Північного потоку – 2»