Німецькі ЗМІ назвали три перешкоди для запуску «Північного потоку – 2»

Третьою перешкодою для запуску може стати входження членів партії «Зелених» в уряд ФРН після майбутніх виборів

Журналіст німецької газети Wirtschaftswoche Флоріан Гюсген перерахував три перешкоди для запуску газопроводу «Північний потік – 2».

Гюсто стверджує, що закінчення будівництва газопроводу разом з рекордною вартістю газу в Європі є перемогою Москви в «газових шахах».

При цьому журналіст вважає, що все ще існують причини, які можуть перешкоджати запуску «Північного потоку – 2».

«Перша – це процес сертифікації. Його проводять у Федеральному мережевому агентстві, яке підпорядковується Міністерству економіки (ФРН). Перед сертифікацією відомство має виключити варіанти того, що газопровід загрожує безпеці поставок газу в Німеччину і Європу», – стверджує Гюсто.

Другою перешкодою він назвав законодавство ЄС, в якому існує директива про ринок газу. Вона передбачає, що одна компанія не може одночасно керувати газопроводом і подавати по ньому природний ресурс. Відзначається, що «Газпром» буде оскаржувати дії законодавства ЄС, що може тривати до наступного року.

Третьою перешкодою для запуску може стати входження членів партії «Зелених» в уряд ФРН після майбутніх виборів, вважає Гюсто. Журналіст стверджує, що вони категорично проти трубопроводу, що може вплинути на його подальше введення в експлуатацію.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».