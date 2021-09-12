Режим Лукашенка використовує мігрантів для тиску на Європу – Меркель

Вона закликала дбати про мігрантів

Канцлерка звинуватила Білорусь у «гібридних атаках» на Литву і Польщу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель звинуватила режим Олександра Лукашенка в «гібридних атаках» на Європу. Вона вважає, що Мінськ намагається використовувати мігрантів як засіб тиску на Литву і Польщу. Про це повідомляє TVP-INFO.

З відповідною заявою канцлерка виступила під час її спільної конференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

«Ми зараз бачимо на східному кордоні гібридні атаки, засоби тиску у вигляді біженців. Це стосується Литви і Польщі. Ми повинні надати гуманітарну допомогу, але в той самий час захищати зовнішні кордони Євросоюзу», – сказала Меркель.

Своєю чергою вона звернулася до уряду Польщі та до авторитарного керівництва Білорусі із закликом дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів.

«Однак, попри гуманітарні міркування, ЄС також повинен захищати свої зовнішні кордони, так само як ми зробили це з Грецією», – додала Меркель.

Як відомо, уряд Німеччини вбачає своє завдання у збереженні транзиту газу через Україну, заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».