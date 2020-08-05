Американські військові спростували слова Трампа про атаку на Бейрут



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Американські військові заявили, що у них немає даних щодо атаки по Бейруту

Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок

Керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Про це повідомляє CNN.

Слова Трампа спростували три співробітника Пентагону, які захотіли залишитися анонімними.

Один із військових повідомив, що якби була інформація про атаку, то були б вжиті заходи щодо захисту американської армії, яка знаходиться в регіоні.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.