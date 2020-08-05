  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Це була якась бомба». Трамп заявив, що Бейрут атакували

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - «Це була якась бомба». Трамп заявив, що Бейрут атакували
    Президент США Дональд Трамп

    Дональд Трамп говорив з генералами, і вони сказали йому, що столицю Лівану атакували, підірвавши «якусь бомбу»

    Президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він вважає, що це результат атаки і вибуху бомби.

    Про це глава Білого дому заявив на брифінгу.

    За словами Трампа, він говорив про це з деякими генералами, і вони сказали йому, що столицю Лівану атакували, підірвавши «якусь бомбу».

    «Виглядає, як атака, грунтуючись на характері вибуху. Я зустрічався з деякими нашими генералами, і їм здається, що це атака, а не якийсь вибух на фабриці. Все це схоже, на їхню думку, на атаку. Це була якась бомба», – заявив Трамп.

    Раніше міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітарту амонію.

    Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

    Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

    Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 70 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

    вибух США Дональд Трамп бомбардування вибухівка Ліван
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ