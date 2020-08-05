«Це була якась бомба». Трамп заявив, що Бейрут атакували



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Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп говорив з генералами, і вони сказали йому, що столицю Лівану атакували, підірвавши «якусь бомбу»

Президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він вважає, що це результат атаки і вибуху бомби.

Про це глава Білого дому заявив на брифінгу.

За словами Трампа, він говорив про це з деякими генералами, і вони сказали йому, що столицю Лівану атакували, підірвавши «якусь бомбу».

«Виглядає, як атака, грунтуючись на характері вибуху. Я зустрічався з деякими нашими генералами, і їм здається, що це атака, а не якийсь вибух на фабриці. Все це схоже, на їхню думку, на атаку. Це була якась бомба», – заявив Трамп.

Раніше міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітарту амонію.

Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 70 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.