Вибух у Бейруті: число загиблих перевищило 100 осіб



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Кількість загиблих від вибуху в Бейруті зросла до 100 і може збільшитися

Влада Лівану назвала те, що трапилося національним лихом

В результаті вибуху в Бейруті загинуло понад 100 осіб, передають Agence France Press і Al-Hadath з посиланням на дані Червоного хреста.

Раніше повідомлялося, що під час вибуху загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Отже, за даними Червоного хреста, в результаті вибуху в Бейруті загинуло понад 100 людей, постраждали понад 4 тис. осіб. Основні вулиці міста та автомобілі розбиті, а фасади будинків зруйновані у місті Бейрут.

Директор ліванського Червоного Хреста Джордж Кеттанех 5 серпня повідомив місцевим ЗМІ, що число жертв може зрости, бо ще багато людей перебувають під завалами.

Кеттанех додав, що Червоний Хрест координує дії з Міністерством охорони здоров’я, щоб морги приймали жертв, оскільки лікарні переповнені.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.