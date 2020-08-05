Від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України
Два кораблі прибули до Бейрута з Маріуполя понад два тижні тому
За даними сервісу MarineTraffic, від вибуху могли постраждати п'ять суден, серед яких два прибули з України
Вантажні судна Mero Star і Raouf Н, які пливли з України, знаходилися недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.
Про це повідомив співзасновник компанії Tanker Trackers Самір Мадані в Twitter.
За його словами, на одному із суден, які прибули з Маріуполя, ймовірно, було зерно. Обидва судна, за попередньою інформацією, постраждали від вибуху, зазначив Мадані.
За даними сервісу MarineTraffic, від вибуху могли постраждати п'ять суден, серед яких два прибули з України – Mero Star і Raouf Н.
Відомо, що два кораблі прибули до Бейрута з Маріуполя понад два тижні тому.
Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.
Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.
Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
За попередніми данини загинули щонайменше 70 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.
Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.
Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.