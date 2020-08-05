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    Від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України

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    <p>Два кораблі прибули до Бейрута з Маріуполя понад два тижні тому</p> - Від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України

    Два кораблі прибули до Бейрута з Маріуполя понад два тижні тому

    За даними сервісу MarineTraffic, від вибуху могли постраждати п'ять суден, серед яких два прибули з України

    Вантажні судна Mero Star і Raouf Н, які пливли з України, знаходилися недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.

    Про це повідомив співзасновник компанії Tanker Trackers Самір Мадані в Twitter.

    За його словами, на одному із суден, які прибули з Маріуполя, ймовірно, було зерно. Обидва судна, за попередньою інформацією, постраждали від вибуху, зазначив Мадані.

    За даними сервісу MarineTraffic, від вибуху могли постраждати п'ять суден, серед яких два прибули з України – Mero Star і Raouf Н.

    Відомо, що два кораблі прибули до Бейрута з Маріуполя понад два тижні тому.

    Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

    Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

    Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 70 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

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