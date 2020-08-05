Від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Два кораблі прибули до Бейрута з Маріуполя понад два тижні тому

За даними сервісу MarineTraffic, від вибуху могли постраждати п'ять суден, серед яких два прибули з України

Вантажні судна Mero Star і Raouf Н, які пливли з України, знаходилися недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.

Про це повідомив співзасновник компанії Tanker Trackers Самір Мадані в Twitter.

За його словами, на одному із суден, які прибули з Маріуполя, ймовірно, було зерно. Обидва судна, за попередньою інформацією, постраждали від вибуху, зазначив Мадані.

За даними сервісу MarineTraffic, від вибуху могли постраждати п'ять суден, серед яких два прибули з України – Mero Star і Raouf Н.

Відомо, що два кораблі прибули до Бейрута з Маріуполя понад два тижні тому.

Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 70 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.