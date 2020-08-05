Шмигаль: інформації про українців, які могли постраждати від вибуху в Бейруті, немає



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Наслідки вибуху у Бейруті

У МЗС України поки немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані

На даний момент, за даними посольства України в Лівані, немає інформації про постраждалих українців від вибуху в Бейруті. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба Кабміну.

«Жахлива трагедія у Бейруті. Мої співчуття всім, хто став жертвами та втратив родичів та друзів. На даний момент, за даними посольства України в Лівані, немає інформації про постраждалих українців. Ми уважно стежимо за ситуацією», - повідомив Шмигаль.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

Вибух стався під час процесу зварювання дверей в ангарі порту. Це призвело до вибуху 2750 тонн амонію, еквівалентного 1800 тоннам тротилу.

За попередніми данини, загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.