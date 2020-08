У МЗС немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані

Глава МЗС України «подумки з рідними та близькими загиблих»

Поки немає інформації, що серед постраждалих внаслідок вибуху в столиці Лівану могли бути громадяни України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Глава МЗС побажав якнайшвидшого одужання постраждалим під час вибуху в порту.

«Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання», – написав міністр.

Horrible news. Devastative explosions in Beirut. Reports of multiple casualties. Today my thoughts & prayers are with families & close ones of the victims. I wish those injured recover as soon as possible. At this point we have no information on any Ukrainian nationals affected.