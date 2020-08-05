У МЗС немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані
Глава МЗС України «подумки з рідними та близькими загиблих»
Поки немає інформації, що серед постраждалих внаслідок вибуху в столиці Лівану могли бути громадяни України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
Глава МЗС побажав якнайшвидшого одужання постраждалим під час вибуху в порту.
«Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання», – написав міністр.
Horrible news. Devastative explosions in Beirut. Reports of multiple casualties. Today my thoughts & prayers are with families & close ones of the victims. I wish those injured recover as soon as possible. At this point we have no information on any Ukrainian nationals affected.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020
Як відомо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.
Також президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео
Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.
Серед загиблих – генеральний секретар партії «Аль-Катаїб» Назар Наджар'ян.
Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.
5 серпня у Лівані оголошено день загальнонаціональної жалоби.