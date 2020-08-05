У МЗС немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертвами вибуху у Бейруті стали щонайменше 50 осіб

Глава МЗС України «подумки з рідними та близькими загиблих»

Поки немає інформації, що серед постраждалих внаслідок вибуху в столиці Лівану могли бути громадяни України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Глава МЗС побажав якнайшвидшого одужання постраждалим під час вибуху в порту.

«Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання», – написав міністр.

Horrible news. Devastative explosions in Beirut. Reports of multiple casualties. Today my thoughts & prayers are with families & close ones of the victims. I wish those injured recover as soon as possible. At this point we have no information on any Ukrainian nationals affected. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

Як відомо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Також президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео

Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Серед загиблих – генеральний секретар партії «Аль-Катаїб» Назар Наджар'ян.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

5 серпня у Лівані оголошено день загальнонаціональної жалоби.