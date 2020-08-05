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    У МЗС немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані

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    Жертвами вибуху у Бейруті стали щонайменше 50 осіб - У МЗС немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані
    Жертвами вибуху у Бейруті стали щонайменше 50 осіб

    Глава МЗС України «подумки з рідними та близькими загиблих»

    Поки немає інформації, що серед постраждалих внаслідок вибуху в столиці Лівану могли бути громадяни України.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

    Глава МЗС побажав якнайшвидшого одужання постраждалим під час вибуху в порту.

    «Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання», – написав міністр.

    Як відомо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті. 

    Також президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео

    Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Серед загиблих – генеральний секретар партії «Аль-Катаїб» Назар Наджар'ян.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    5 серпня у Лівані оголошено день загальнонаціональної жалоби.

    МЗС вибух міністр українці посольство Україна порт Дмитро Кулеба
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