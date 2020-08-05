Зруйнований Бейрут. Усі подробиці вибуху в столиці Лівану (фото)



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Внаслідок вибуху зруйновано низку об’єктів інфраструктури та житлових будинків Фото: Reuters

За останніми даними МОЗ Лівану, загинули щонайменше 78 людей, постраждали близько чотирьох тисяч

У столиці Лівану Бейруті 4 серпня сталися два вибухи, відомо про численні жертви та руйнування.

Як кажуть очевидці, внаслідок вибуху шибки вилітали за багато кілометрів від епіцентру вибуху, також зруйновано низку об’єктів інфраструктури та житлових будинків.

Кореспондент CNN у Бейруті заявив, що за багато років висвітлення військових конфліктів він не бачив і не чув такого великого вибуху.

За останніми даними МОЗ Лівану, загинули щонайменше 78 людей, постраждали близько чотирьох тисяч, проте кількість жертв скоріше за все буде більшою.

Агентство Reuters опублікувало фото з місця подій.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він вважає, що це результат атаки і вибуху бомби.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.