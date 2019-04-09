Лівоцентристи можуть перемогти на виборах в Іспанії - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Генеральних кортесах Іспанії працює 350 депутатів

Правоцентристи не мають шансів сформувати уряд Іспанії

Центр соціологічних досліджень Іспанії (CIS) опублікував останні дані щодо підтримки політичних сил країни напередодні дострокових виборів до парламенту країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Волевиявлення має відбутися 28 квітня 2019 року. Так за підрахунками соціологів коаліція лівоцентричних сил за участю Соціалістичної партії і партії Podemos може отримати 181 депутатський мандат за найкращого сценарію.

Всього в Генеральних кортесах Іспанії працює 350 депутатів. Проте в випадку реалізації найгіршого сценарію лівоцентристи можуть отримати лише 157 мандатів.

Окремо іспанські соціологи з’ясували, що за будь-якого сценарію коаліція правоцентричних сил не набере достатньої кількості голосів для формування уряду.

Слід нагадати, що уряд Іспанії виділив кошти на створення п’яти нових фрегатів.

Між іншим, раніше Іспанія очолила рейтинг найздоровіших країн світу.