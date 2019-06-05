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    «Лото-Забава»: 20 мільйонер 2019 року з‘явився у Вінницькій області

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    «Лото-Забава»: 20 мільйонер 2019 року з‘явився у Вінницькій області

    Під час розіграшу 1034-го тиражу, що відбувся 2 червня 2019 року, у «Великій грі» було виграно 1 млн грн

    Щасливчик придбав виграшний білет №0189929 у м.Хмільник Вінницької області на фірмовому столі «М.С.Л.», розташованому у супермаркеті за адресою: пл. Свободи, 1. Переможець став 332-м на загальному лічильнику мільйонерів і мультимільйонерів «Лото-Забава» і вже двадцятим у цьому році.

    Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує улюбленця фортуни завітати до Києва, стати почесним учасником «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера» для двох осіб. 

    Нагадаємо, 18-19 травня 2019 року цією пропозицією скористалася переможниця із Івано-Франківської області – Галина Кориневич. Вона провела насичені вихідні у столиці, родзинкою яких стали відвідування Дня народження заміського зоопарку «12 місяців» і концерту симфонічного року Rockoko.

    Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця або головну переможницю 1034-го тиражу та радить звертатися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.

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