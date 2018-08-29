Лоукост Ryanair почне виконувати рейси з України



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Перший рейс авіакомпанія планує виконати 3 вересня

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair 3 вересня запустить перший рейс з міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомили в прес-службі аеропорту «Бориспіль».

Так, 3 вересня Ryanair здійснить перший рейс за маршрутом «Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд».

Зазначається, що з Києва до Берліна авіакомпанія буде здійснювати чотири рейси на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Ryanair почав великий розпродаж 1 000 000 авіаквитків, яка охоплює всі напрямки лоукостера з України.

В рамках акції мінімальна ціна на перельоти при вильоті з України починається від 13 євро в одну сторону з урахуванням обов'язкових зборів. В ціну входить безпосередньо сам переліт і перевезення ручної поклажі.

Джерело: РБК-Україна