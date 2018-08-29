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    Лоукост Ryanair почне виконувати рейси з України

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    Лоукост Ryanair почне виконувати рейси з України

    Перший рейс авіакомпанія планує виконати 3 вересня

    Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair 3 вересня запустить перший рейс з міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Про це повідомили в прес-службі аеропорту «Бориспіль».

    Так, 3 вересня Ryanair здійснить перший рейс за маршрутом «Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд».

    Зазначається, що з Києва до Берліна авіакомпанія буде здійснювати чотири рейси на тиждень.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair почав великий розпродаж 1 000 000 авіаквитків, яка охоплює всі напрямки лоукостера з України.

    В рамках акції мінімальна ціна на перельоти при вильоті з України починається від 13 євро в одну сторону з урахуванням обов'язкових зборів. В ціну входить безпосередньо сам переліт і перевезення ручної поклажі.

    Джерело: РБК-Україна

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