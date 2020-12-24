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    СБУ впіймала на хабарі чиновника Вінницької обладміністрації

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    Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті після отримання хабара - СБУ впіймала на хабарі чиновника Вінницької обладміністрації
    Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті після отримання хабара
    Фото: СБУ

    Чиновник отримував від комерсантів гроші за видачу та погодження дозвільної документації

    Одного з керівників Вінницької облдержадміністрації Служба безпеки викрила на хабарі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За попередніми даними слідства, керівник одного з управлінь Вінницької ОДА отримував від комерсантів гроші за видачу та погодження дозвільної документації.

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    СБУ впіймала на хабарі чиновника Вінницької обладміністрації
    СБУ впіймала на хабарі чиновника Вінницької обладміністрації
    СБУ впіймала на хабарі чиновника Вінницької обладміністрації
    СБУ впіймала на хабарі чиновника Вінницької обладміністрації
    СБУ впіймала на хабарі чиновника Вінницької обладміністрації

    Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті після отримання хабара.

    Вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

    Також СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів. Члени мережі створювали незаконні «органи державної влади», які координувалися з-за кордону.

     

    Теги: СБУ корупція в Україні хабар гроші Вінниця чиновник
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