Українка намагалася вивезти до Німеччини старовинні барельєф і купюри (фото)

У «Борисполі» правоохоронці завадили вивезенню з України культурних цінностей

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники разом зі Службою безпеки України і службою авіабезпеки припинили спробу незаконного вивезення за межі України культурних цінностей.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Бронзовий барельєф «Виступ добровольців 1792 року («Марсельеза»)» розміром 40х33 см з ознаками старовини, а також 27 старовинних купюр від 1905 до 1961 років випуску, серед яких карбованці Райхскомісаріату Україна 1942 року, польські злоті XIX століття, рублі та державні кредитні і казначейські квитки Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ століття, аргентинські песо та інші, намагалася вивезти до Німеччини через аеропорт «Бориспіль» наша співвітчизниця 1985 року народження.

Для проходження митного контролю громадянка скористалася спрощеною системою «зелений коридор», чим гарантувала, що в неї відсутні предмети, заборонені до переміщення через митний кордон України.

Митники, отримавши інформацію від правоохоронних органів про ймовірну спробу вивезення найближчим часом з України культурних цінностей, мали всі підстави ретельно перевіряти багаж авіапасажирів.

Предмети культурного вжитку з ознаками старовини у даної пасажирки було виявлено під час митного контролю ручної поклажі та багажу. Під час опитування жінка надала митникам експертний висновок одного з відомих приватних українських музеїв про те, що дані предмети не мають культурної та історичної цінності. Разом з тим, дозволу встановленого зразка від Мінкульту на вивезення за кордон даних предметів пасажирка не мала.

За відкритими даними одного з українських аукціонів, період виготовлення виявленого барельєфу зазначений «до 1960 року», що кардинально відрізняється від даних, наведених у експертному висновку.

Стосовно громадянки триває документування виявленого порушення митних правил.

Барельєф та колекцію купюр Київською митницею буде вилучено та скеровано на експертизу.

Прототип даного барельєфу «Марсельєза» розміщений на Тріумфальній арці в Парижі. Виконав шедевр французький митець Франсуа Рюд у ХІХ столітті.

Нагадаємо, минулого тижня працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець Буковини надсилав до Франції, смертоносну зброю, яка була розроблена в нацистській Німеччині і прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році.