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    Економіка та фінанси

    В Україні може з’явитися нова авіакомпанія

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    В Україні може з&rsquo;явитися нова авіакомпанія - В Україні може з’явитися нова авіакомпанія
    В Україні може з’явитися нова авіакомпанія

    Євген Хайнацький, який був керівником SkyUp, брав активну участь в побудові іншого авіаперевізника, який буде працювати на українському ринку

    Новий керівник SkyUp Дмитро Сероухов розповів, що звільнення колишнього глави компанії Євгенія Хайнацького викликано тим, що він «брав активну участь в побудові іншого авіаперевізника».

    Про це Сероухов розповів в інтерв'ю Центру транспортних стратегій.

    «Коли почалася пов'язана з карантином криза, ми всією командою посилено працювали над тим, щоб врятувати бізнес, знаходити нові можливості, оптимізувати все, що можна, і підвищити нашу ефективність. Але, як виявилося, Євген Хайнацький, який був у нашій команді, працював на те, щоб результат був у когось іншого. Він брав активну участь в побудові іншого авіаперевізника, який буде працювати на українському ринку», - відповів Сероухов на питання про зміну керівництва.

    Разом з Хайнацьким компанію покинула і частина фахівців.

    «Він працював не тільки над тим, щоб допомогти тій компанії народитися, але і над тим, щоб в ній відразу був певний ряд стейкхолдерів. Без цього неможливо пройти сертифікацію. Ми були до цього готові і вже провели певні ротації. Частина змін в складі авіакомпанії відбудеться найближчим часом. Насправді, ситуація нам відома давно, ми її контролювали ... Все те, що відбувається зараз, - це наші заплановані дії, і вони відбуваються в той момент, коли ми стали до цього готові», - відповів Сероухов.

    Інших подробиць щодо нової авіакомпанії поки немає.

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