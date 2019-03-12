Лоукостер SkyUp запускає рейси до Болгарії та Вірменії



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SkyUp запускає рейси до Болгарії та Вірменії

SkyUp буде літати з Києва в Єреван, Варни і Бургасу

Українська авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва в Єреван (Вірменія), Варни і Бургаса (Болгарія).

Про це повідомила прес-служба авіаперевізника у Facebook.

«Ми відкриваємо продаж квитків на нові напрямки SkyUp Airlines зі столиці», - йдеться у повідомленні.

З 11 березня відкривається продаж квитків на рейси Київ - Єреван з вильотом з аеропорту Бориспіль (термінал F), а початок польотної програми стартує з 17 травня 2019 року.

Рейси відбуватимуться двічі на тиждень, зокрема, щопонеділка і щоп'ятниці. Вартість квитка в один кінець від 1829 грн (без багажу).

Рейс Київ - Варна з аеропорту Бориспіль (термінал F) запускають з 14 червня 2019 року. Рейси плануються щоп'ятниці, вартість квитка в один кінець від 1325 грн (без багажу).

З Києва, зокрема, з аеропорту Бориспіль (термінал F) до Бургасу розпочнуться з 31 травня 2019 року. Частота рейсів становитиме 2-3 рази на тиждень, а вартість квитка в один кінець від 1325 грн (без багажу).