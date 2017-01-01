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    Луценко назвав умови для внесення подання на Скорика в Раду

    У справі нардепа Скорика недостатньо доказів, зазначив Луценко
    У слідства недостатньо доказів по справі надепа від «Опозиційного блоку» Миколи Скорика для внесення подання на зняття недоторканності. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. «У мене справді є кілька доказів, які вказують на ймовірний кримінальний злочин пана Скорика. Але за оцінкою прокурора у цій справі, доказів не
    • Сьогодні, 06:30
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    Микола Скорик
    Микола Скорик

    У справі нардепа Скорика недостатньо доказів, зазначив Луценко

    У слідства недостатньо доказів по справі надепа від «Опозиційного блоку» Миколи Скорика для внесення подання на зняття недоторканності.

    Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

    «У мене справді є кілька доказів, які вказують на ймовірний кримінальний злочин пана Скорика. Але за оцінкою прокурора у цій справі, доказів не достатньо», - заявив Луценко.

    Він також закликав усіх, хто має докази наказу про побиття учасників Євромайдану в Одесі під час перебування Скорика на посаді голови обласної ради, надати їх слідству.

    «Одне-два свідоцтва приведуть до зміни позиції прокурора», - додав Луценко.

    Як повідомлялося, раніше керівника Одеської міської організації партії «Опозиційний блок» Олександра Орлова, узятого під варту за підозрою в організації одеських подій 19 лютого 2014 року, було випущено під заставу.

    22 вересня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив про намір внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Скорика.

    Сам Скорик стверджує, що правоохоронці схиляють його однопартійця – депутата Одеської міської ради Орлова дати проти нього свідчення. Він також запевнив, що не переховуватиметься від слідства і не полишатиме країни, стверджуючи, що нічого протиправного не вчиняв.

    23 вересня Приморський районний суд Одеси за клопотанням прокуратури Одеської області обрав колишньому першому заступнику голови Одеської обладміністрації Орлову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 8 млн грн.

    Колишнього чиновника підозрюють в організації масових заворушень 19 лютого 2014 року під Одеською ОДА. Йому інкримінується ч. 2 ст. 28, 1 ч. ст. 294 (спроба організації масових заворушень) Кримінального кодексу України.

    Юрій Луценко Генпрокурор суд Опозиційний блок партії
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