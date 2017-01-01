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    Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка

    Зокрема, Саакашвілі і Курченко домовляються, що узгодять контактних осіб, через яких будуть узгоджувати майбутні плани
    Під час брифінгу у вівторок генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка.   [READ_MORE] Перед цим генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку з Курченком. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про
    • Сьогодні, 13:36
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    Михайло Саакашвілі вранці 5 грудня на даху будинку, в якому живе у Києві
    Михайло Саакашвілі вранці 5 грудня на даху будинку, в якому живе у Києві

    Зокрема, Саакашвілі і Курченко домовляються, що узгодять контактних осіб, через яких будуть узгоджувати майбутні плани

    Під час брифінгу у вівторок генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка.  

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    Перед цим генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку з Курченком. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про співпрацю.

    Спочатку чоловіки вітаються один з одним, а потім Курченко каже Саакашвілі, що має в Україні бізнес-інтереси та фінансові можливості, а в Росії – «є змога заходити в різні кабінети». Він висловив зацікавленність у тому, щоб побудувати «довгу історію» з екс-президентом Грузії.

    На це Саакашвілі відповідає, що Курченку варто це обговорити з їхнім спільним другом (ймовірно має на увазі Дангадзе). Олігарх на це запитує, чи у Саакашвілі довірена особа, яка зможе приїжджати до Росії для таких перемовин. 

    Екс-губернатор Одеси на це відповідає, що така людина у нього є. Чоловіки домовляються про подальші контакти та припиняють розмову.  

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    Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка
    Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка
    Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка
    Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка
    Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка
    Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка

    Наразі відомо, що прокуратура проситиме цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

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