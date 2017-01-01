Луценко показав запис розмов Саакашвілі і Курченка

Зокрема, Саакашвілі і Курченко домовляються, що узгодять контактних осіб, через яких будуть узгоджувати майбутні плани

Під час брифінгу у вівторок генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка. [READ_MORE] Перед цим генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку з Курченком. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про



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Михайло Саакашвілі вранці 5 грудня на даху будинку, в якому живе у Києві

Зокрема, Саакашвілі і Курченко домовляються, що узгодять контактних осіб, через яких будуть узгоджувати майбутні плани

Під час брифінгу у вівторок генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка.

Перед цим генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку з Курченком. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про співпрацю.

Спочатку чоловіки вітаються один з одним, а потім Курченко каже Саакашвілі, що має в Україні бізнес-інтереси та фінансові можливості, а в Росії – «є змога заходити в різні кабінети». Він висловив зацікавленність у тому, щоб побудувати «довгу історію» з екс-президентом Грузії.

На це Саакашвілі відповідає, що Курченку варто це обговорити з їхнім спільним другом (ймовірно має на увазі Дангадзе). Олігарх на це запитує, чи у Саакашвілі довірена особа, яка зможе приїжджати до Росії для таких перемовин.

Екс-губернатор Одеси на це відповідає, що така людина у нього є. Чоловіки домовляються про подальші контакти та припиняють розмову.

Наразі відомо, що прокуратура проситиме цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

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