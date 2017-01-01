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    Прокуратура проситиме цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі

    Санкція 256 статті передбачає цілодобовий домашній арешт із браслетом
    Генеральна прокуратура України завтра подасть до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для затриманого екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав під час брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко. «Пану Саакашвілі буде пред’явлена 256 стаття (ККУ),
    • Сьогодні, 13:13
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    Саакашвілі в київській квартирі
    Саакашвілі в київській квартирі

    Санкція 256 статті передбачає цілодобовий домашній арешт із браслетом

    Генеральна прокуратура України завтра подасть до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для затриманого екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав під час брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Пану Саакашвілі буде пред’явлена 256 стаття (ККУ), санкція якої дозволяє нам і ми це маємо намір зробити завтра в суді, клопотати про цілодобовий домашній арешт із браслетом. Саме такі наміри слідства на цей момент», - наголосив він.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

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