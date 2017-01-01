Прокуратура проситиме цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі

Санкція 256 статті передбачає цілодобовий домашній арешт із браслетом

Генеральна прокуратура України завтра подасть до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для затриманого екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав під час брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко. «Пану Саакашвілі буде пред’явлена 256 стаття (ККУ),



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Саакашвілі в київській квартирі

Санкція 256 статті передбачає цілодобовий домашній арешт із браслетом

Генеральна прокуратура України завтра подасть до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для затриманого екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав під час брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Пану Саакашвілі буде пред’явлена 256 стаття (ККУ), санкція якої дозволяє нам і ми це маємо намір зробити завтра в суді, клопотати про цілодобовий домашній арешт із браслетом. Саме такі наміри слідства на цей момент», - наголосив він.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

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