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    Луценко пояснив, що не вважається підкупом виборців

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    Луценко пояснив, що не вважається підкупом виборців

    Генпрокурор запевнив, що правоохоронці не будь агітувати за жодного кандидата на виборах-2019

    Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що не вважається підкупом виборців на президентських виборах 2019. Про це він сказав у ході координаційної наради щодо забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу, а також стану протидії злочинності. 

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    За його словами, підкупом виборців є все, окрім сувенірів із партійною символікою.

    «Про підкуп виборців. Підкупом є все, окрім сувенірів з партійною символікою . Роздача окулярів і пайків, видача грошей не тільки виборцям, а й агітаторам - заборонена законом», - заявив генпрокурор.

    Луценко підкреслив, що правоохоронці не збираються агітувати за будь-якого учасника процесу.

    «Забезпечення правопорядку на виборах є першочерговим нашим завданням. Одна із цілей сьогоднішньої президії - показати, що позиція усіх правоохоронців збігається. Ми не збираємося агітувати за будь-якого учасника процесу. Будь-хто, хто порушуватиме закон - буде відповідати по закону», - заявив він.

    Генпрокурор також застеріг від порушень зі списками виборців.

    «Недопустимо голосування за відсутнього в день виборів у країні громадянина. Це чистий кримінал», - додав Луценко.

    Як вже відомо, за пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 особам.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: РБК-Україна

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