Луценко пояснив, що не вважається підкупом виборців



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Генпрокурор запевнив, що правоохоронці не будь агітувати за жодного кандидата на виборах-2019

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що не вважається підкупом виборців на президентських виборах 2019. Про це він сказав у ході координаційної наради щодо забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу, а також стану протидії злочинності.

За його словами, підкупом виборців є все, окрім сувенірів із партійною символікою.

«Про підкуп виборців. Підкупом є все, окрім сувенірів з партійною символікою . Роздача окулярів і пайків, видача грошей не тільки виборцям, а й агітаторам - заборонена законом», - заявив генпрокурор.

Луценко підкреслив, що правоохоронці не збираються агітувати за будь-якого учасника процесу.

«Забезпечення правопорядку на виборах є першочерговим нашим завданням. Одна із цілей сьогоднішньої президії - показати, що позиція усіх правоохоронців збігається. Ми не збираємося агітувати за будь-якого учасника процесу. Будь-хто, хто порушуватиме закон - буде відповідати по закону», - заявив він.

Генпрокурор також застеріг від порушень зі списками виборців.

«Недопустимо голосування за відсутнього в день виборів у країні громадянина. Це чистий кримінал», - додав Луценко.

Як вже відомо, за пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 особам.

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Джерело: РБК-Україна