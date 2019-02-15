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    За пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 особам

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    За пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 особам

    На сьогодні складено 322 адміністративні протоколи, проводиться перевірка щодо 231 повідомлення

    В Україні за порушення, пов’язані з виборчим процесом, поліція повідомила про підозру 12 особам. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    «Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 49 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 1271 повідомлення про такі події. З них за 55 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомили у поліції.

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    При цьому вказано, що 32 кримінальні провадження пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 23 – з проведенням передвиборної кампанії.

    «12 особам вже повідомлено про підозру. Також на сьогодні складено 322 адміністративні протоколи, проводиться перевірка щодо 231 повідомлення», - вказали у поліції.

    За добу, як зазначається, поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне – за перешкоджання здійсненню виборчого права. 

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