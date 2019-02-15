За пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 особам
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На сьогодні складено 322 адміністративні протоколи, проводиться перевірка щодо 231 повідомлення
В Україні за порушення, пов’язані з виборчим процесом, поліція повідомила про підозру 12 особам. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
«Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 49 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 1271 повідомлення про такі події. З них за 55 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомили у поліції.
При цьому вказано, що 32 кримінальні провадження пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 23 – з проведенням передвиборної кампанії.
«12 особам вже повідомлено про підозру. Також на сьогодні складено 322 адміністративні протоколи, проводиться перевірка щодо 231 повідомлення», - вказали у поліції.
За добу, як зазначається, поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне – за перешкоджання здійсненню виборчого права.
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