Луценко відреагував на відкриття справи проти нього



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексгенпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу про казино

Колишній генпрокурор запевнив, що всі його доходи і витрати за період перебування при владі підтверджені

Колишній генпрокурор Юрій Луценко здивований відкриттям проти нього справи Держбюро розслідування. Про це Луценко написав у Facebook у вівторок, 1 жовтня.

«Треба мати велику фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто запитаю: як взагалі можна бути акціонером нелегальних казино???» - написав він.

Луценко запевняє, що пройшов повну перевірку своєї декларації, а його доходи і витрати за період перебування при владі підтверджені.

Раніше в ДБР повідомили, що за заявою голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Арахамії відкрили справу на Луценка за статтею про зловживання владою і службовим становищем.

За словами Арахамії, Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.

Зазначимо, що днями сам Луценко поїхав у Лондон на курси англійської мови