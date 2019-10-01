  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко відреагував на відкриття справи проти нього

    • Розсилка
    <span>Ексгенпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу про казино&nbsp;</span> - Луценко відреагував на відкриття справи проти нього
    Ексгенпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу про казино 

    Колишній генпрокурор запевнив, що всі його доходи і витрати за період перебування при владі підтверджені

    Колишній генпрокурор Юрій Луценко здивований відкриттям проти нього справи Держбюро розслідування. Про це Луценко написав у Facebook у вівторок, 1 жовтня.

    «Треба мати велику фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто запитаю: як взагалі можна бути акціонером нелегальних казино???» - написав він.

    Луценко запевняє, що пройшов повну перевірку своєї декларації, а його доходи і витрати за період перебування при владі підтверджені.

    screenshot_1_57

    Раніше в ДБР повідомили, що за заявою голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Арахамії відкрили справу на Луценка за статтею про зловживання владою і службовим становищем.

    За словами Арахамії, Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.

    Зазначимо, що днями сам Луценко поїхав у Лондон на курси англійської мови

     

    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор розслідування Державне бюро розслідувань гральний бізнес Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ