Луценко запевнив, що ГПУ не «заморожувала» справу Манафорта

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Пол Манафорт

ГПУ запропонувала США спільне розслідування у справі Манафорта

Генеральна прокуратура не «заморожувала» розслідування справи колишнього політтехнолога екс-президента України Віктора Януковича,екс-глави передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до американського спецпрокурора Роберта Мюллера з пропозицією створити спільну групу розслідування цієї справи.

Про це Луценко розповів в інтерв’ю «Голос Америки».

«Спекуляції навколо так званого замороження справи Манафорта, котрі лунали від американського провідного видання (New York Times-ред.), а тепер і від британської служби (ВВС – ред.), повністю не відповідає дійсності», — заявив Луценко.

Він сказав, що на сьогодні Генеральна прокуратура України має провадження, в яких фігурує Пол Манафорт.

«Ми провели низку слідчих дій і щонайменше 4 рази запросили міжнародної правової допомоги від американських колег, яку ми отримали. Більше того, ми отримали дані, що саме наша інформація була витребувана Мюллером восени минулого року. І це слідство ведеться силами цього спеціально сформованого підрозділу», — сказав генпрокурор.

Він додав, що у лютому 2018 року звернувся через посольство США до спецпрокурора Мюллера з пропозицією повного сприяння у справі Манафорта, «аж до створення спільної групи розслідування».

«Ми зробили все можливе щоб ця справа розслідувалася згідно чинного законодавства», — додав Луценко.

Манафорта звуинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від податків і шахрайстві, його також звинувачують в тому, що займався лобіюванням інтересів в США уряду України часів Віктора Януковича, хоч не був зарєстрований, як іноземний агент.