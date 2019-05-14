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    Луценко заявив, що в американські вибори з України втручалися громадяни США

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    Глава ГПУ Юрій Луценко&nbsp; - Луценко заявив, що в американські вибори з України втручалися громадяни США
    Глава ГПУ Юрій Луценко 

    Генпрокурор наголосив, що оцінку таким діям мають давати американські правоохоронці

    Генпрокурор Юрій Луценко визнає, що втручання у вибори президента США в 2016 році з території України були, але воно здійснювалося американськими громадянами.

    «Я користуюся можливістю, я це заперечую (українське втручання, - ред.), моя точка зору, що втручання в американські вибори було з території України, але посадовими особами та громадянами Сполучених Штатів Америки, які займали ту чи іншу посаду на нашій території», - сказав Луценко у вівторок, 14 травня.

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    За його словами, такі особи залучали до кампанії з дискредитації одного з кандидатів у президенти США громадян України, «які були фаворитами посольства Сполучених Штатів».

    У той же час, Луценко підкреслив, що оцінку таким діям повинні давати правоохоронці США.

      

    Нагадаємо, в середині 2017 року в Білому домі заявили, що українське посольство у Вашингтоні під час виборчої кампанії 2016 року допомагало Демократичній партії США, від якої балотувалася Гілларі Клінтон.

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