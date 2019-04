Lufthansa розфарбула один із літаків передвиборчою агітацією



Lufthansa розфарбувала літак в політичну агітацію Фото: Алекс Мачерас

Lufthansa нанесла на один зі своїх літаків A320 спеціальний декор із закликом до європейців прийти на вибори до Європарламенту

Німецька авіакомпанія Lufthansa нанесла на один зі своїх літаків A320 спеціальний декор із закликом до європейців прийти на вибори до Європарламенту, що відбудуться 23-26 травня.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Алекс Мачерас, передає «Укрінформ».

«За чотири тижні до європейський виборів Lufthansa включилася в політику. Німецька авіакомпанія розмалювала свій A320 рекламою сильної Європи та ідеєю Європейського Союзу», - зазначив Мачерас.

На фото, доданому до цього посту, видно, про що саме йдеться. Великий напис Say yes to Europe (Скажи так Європі) розташований на фюзеляжі в місці, де зазвичай написана назва авіакомпанії. Поруч з написом розміщений великий прапор Євросоюзу.

У самій німецькій компанії заявили, що, ініціативою Say yes to Europe авіаперевізник звертається до всіх європейців сказати "так" Європі і взяти участь у виборах до Європарламенту.

Надалі Lufthansa також має намір додати прапор Євросоюзу на всі свої літаки. Він буде розміщуватися у хвостовій частині авіалайнерів поруч з реєстрацією і прапором Німеччини. До цього моменту на літаках німецького авіаперевізника був тільки прапор Німеччини.