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Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
Загалом задокументовано отримання зловмисниками 25 тис. грн хабарів
фото: Національна поліція України

За укладення договорів із державним органом посадовці вимагали від підприємців 7% «відкату» від суми договору на постачання оргтехніки

Правоохоронці затримали заступника міського голови Львівської області та начальницю відділу однієї з міськрад області, які організували корупційну схему. Про це повідомила Національна поліція України.

«Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, організував корупційну схему заступник міського голови. У спільники він залучив начальницю відділу однієї з міськрад області, яка відповідала за отримання коштів від підприємців», – ідеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Зазначається, що за укладення договорів із державним органом посадовці вимагали від підприємців 7% «відкату» від суми договору на постачання оргтехніки.

Правоохоронці затримали фігурантів після отримання чергового «траншу». Загалом задокументовано отримання зловмисниками 25 тис. грн хабарів.

Правоохоронці затримали фігурантів після отримання чергового «траншу».
Правоохоронці затримали фігурантів після отримання чергового «траншу».
фото: Національна поліція України
Загалом задокументовано отримання зловмисниками 25 тис. грн хабарів
Загалом задокументовано отримання зловмисниками 25 тис. грн хабарів
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили чиновникам про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Зловмисникам загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби. Правоохоронці зауважують, що посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за «позитивне» проведення податкової перевірки. У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю «анулювати» комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Раніше виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва викрито на корупції. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Також правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі – топпосадовці збирали «данину» з регіональних митниць. Очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці затримали на передачі хабаря.

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Теги: Львівщина корупція в Україні чиновник поліція

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