Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн

«Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати

На запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Про це чиновниця написала в Telegram.

«На моє депутатське звернення щодо кількості осіб, що отримують заробітні плати в АТ «Укрпошта» понад 100 тис. грн на місяць у 2024 році, гендиректор відповів, що не може надати таку інформацію, бо не розуміє, як вона пов'язана із депутатською діяльністю», – написала Южаніна.

До того ж, як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.

Відомості про заробітну плату та інші доплати, які отримали члени Наглядової ради «Укрпошти»:

«Укрпошта» зауважує, що члени Наглядової Ради, за винятком представників держави, які є державними службовцями, отримують винагороду, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №668, у сумі 165 090 кожен місяць. Водночас голова Наглядової Ради отримує 20% надбавки за виконання функцій глави.

Додатково «Укрпошта» сплачує витрати, пов’язані з виконанням обов’язків членів Наглядової Ради. Наприклад, за грудень 2021 року такі витрати склали 101 086 за місяць сумарно за всіх членів Наглядової Ради.

До складу Наглядової ради входять: заступник міністра Міністерства розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко, Рінат Абдрасілов, Ґері Джон Керрол, Олена Малинська, Ігор Мітюков, Сергій Деркач.

Водночас на сайті «Укрпошти» зауважено, що заробітна плата листоноші складає від 7200 грн до 11450 грн.

Також 26 квітня 2024 року «Укрпошта» прозвітувала про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. За минулий рік компанія отримала 11,6 млрд грн доходу, що на понад 12% більше за результати 2022 року (10,3 млрд грн). Про це повідомляється у фінансовій звітності компанії, підтвердженій незалежним міжнародним аудитором.

Раніше, народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони будуть залежати виключно від об’єму.