«Це жахливо». Відомий поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Костя Гнатенко зауважив, що багато артистів переходять з української мови на російську, тому припускаються помилок у текстах пісень

Костя Гнатенко: Якщо до інших я якось так ставлюся…, то Злата Огнєвіч мене просто вбила

Поет, шоумен, журналіст, телеведучий Костянтин Гнатенко висловив своє невдоволення текстом популярної пісні «Без тебе», виконаної дуетом Максима Бородіна та Злати Огнєвіч. Артист вказав на мовні помилки у композиції. Про це Гнатенко зауважив інтерв'ю «Главкому».

Максим Бородін у дуеті зі Златою Огнєвіч у пісні «Без тебе» співає «біжав» замість українського «біг».

«Оце, «біжав», жахливо. Якщо до інших я якось так ставлюся…, то Злата Огнєвіч мене просто вбила. Ну, Злата... Співачка-інтелектуалка, повірте мені. Співачок, які читають книжки, в Україні можна на пальцях однієї руки порахувати. Злата – розумна жінка. Як вона могла так лоханутися? І це ж крутять. Це страшна штука. Але один мій друг, поет, коли ми з ним говорили про це, сказав: «Костю, хай вже так. Давай вже хай так, може потім стане краще...». Давайте будемо це сприймати як вікна росту. Ну, переростемо», – зауважив шоумен.

Крім того, Гнатенко звернув увагу на низький рівень мовної культури не лише в піснях, а й на телебаченні: «Знаєте, і журналісти на телеканалах таке зараз говорять, що... Колись я навіть вів словничок, почуте записував з телеефірів. Я його називав «перли, що поперли… з ефіру». Їх було так багато, це були просто «шедеври». Останнє, що мене просто вбило, це слово «меценація». І це казала журналістка. Ну як так?».

Гнатенко додав, що багато артистів переходять з української мови на російську, тому припускаються помилок у текстах пісень:

«Я розумію, що всі ці люди, які роблять помилки, були російськомовними, російськощелепними. Зараз ці щелепи налаштувати на українську мову дуже складно. Нехай так. Потім поправимо. Потім хтось підкаже. Наступний текст буде кращим за попередні. Чи буде це так у дійсності? Складно сказати, але принаймні, я сподіваюся на це».

Нагадаємо, що поет, шоумен, журналіст, телеведучий Костянтин Гнатенко – яскравий представник шоубізнесу 90-х. На зорі Незалежності він написав десятки хітів для зірок першого ешелону. У інтерв'ю «Главкому» Гнатенко зізнався, робота з яким українським артистом була найбільш комерційно вигідною.