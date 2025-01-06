7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено займатися важкими домашніми справами

7 січня, Міжнародний день програмістів, Міжнародний день дурної ходьби. Віряни святкують Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

Міжнародний день програмістів

Професійне свято програмістів Міжнародний день програмістів (International Programmers Day) відзначають 7 січня щорічно. Дата була обрана невипадково. У цифрових системах число 7 часто асоціюється з магією чи завершеністю. Воно також може символізувати гармонію, яку програмісти прагнуть досягти в своєму коді.

Це свято пов’язане з надзвичайно важливою на сьогодні професією. Люди, що займаються програмуванням, суттєво полегшують наше життя, даючи команди автоматизованим машинам.

Саме 7 січня стали вперше відзначати Міжнародний день програміста. Можна зустріти й інший варіант дати – День комп’ютерника і програміста, що відзначають на 256 день року, адже саме таке число відповідає максимальній кількості чисел, які можна виразити за допомогою 1 байта. Але IT-спільнота України 🇺🇦 відмовилась від його святкування через те, що воно мало російське коріння і сновним святом став саме Міжнародний день програмістів 7 січня.

Міжнародний день дурної ходи

З 2012 року Міжнародний день дурної ходи відзначається 7 січня.

Ідея святкування навіяна славнозвісним скетчем із британського серіалу «Летючий цирк Монті Пайтона», де головний герой Джона Кліза є держслужбовцем, що дурною ходою направляється до міністерства. Саме у цей день січня була проведена перша демонстрація на честь дурної ходи. Люди вирішили не змінювати традиціям і тепер ця дата є постійною.

Організатори свята згодом отримали підтримку від самого Монті Пайтона і стали щорічно проводити фестивалі у чеському містечку Брно. Девізом людей, що виходять святкувати на вулиці, є: «Головне – отримуй задоволення».

День дурної ходи святкують у багатьох країнах Європи та світу: в Угорщині, Чехії, Австралії, Бразилії, Британії, Канаді та Ісландії. У Німеччині постійно проводять флешмоби, присвячені цьому дню.

Яке сьогодні релігійне свято

7 січня в церковному календарі – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Народився він у сім'ї праведної Єлизавети, яка походила з царської родини і була родичкою Діви Марії, та священнослужителя Захарія з Хеврону (неподалік Єрусалиму). Народився Іоан на півроку раніше за Ісуса Христа та дивом уникнув страшної смерті під час вбивства Вифлеємських немовлят. Майже все своє життя прожив у пустелі, а коли йому було 30 років, то Господь призвав його для проповіді ізраїльському народу.

Тоді як Іоан виконав своє призначення, то прийшов до річки Йордан, щоб там підготувати ізраїльтян до приходу Месії. В своїй проповіді він розповідав про відпущення гріхів. А тоді з'явився сам Ісус Христос і прийняв від Іоана хрещення. За це його і прозвали Хрестителем. Помер Іоан в муках, відкривши світові страшну правду про царя Ірода, який відтяв йому голову.

Що не можна робити цього дня

Не дозволяється лаятися, лихословити, сваритися.

Не варто приймати подарунків від чужих чи навіть рідних людей.

Заборонено займатися важкими домашніми справами.

Народні прикмети і традиції

Повний місяць до повенів навесні;

Морози стоять – незабаром прийде відлига;

Туман – добре вродять зернові;

Холодна та ясна погода – літо буде посушливим;

Сніжно і похмуро – чекайте на великий урожай.

Пам’ятні події 7 січня

1558 рік – французи займають Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції;

1610 рік – через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше побачив чотири найбільших супутники Юпітера;

1714 рік – британець Генрі Мілль отримує патент на друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва);

1782 рік – у Філадельфії відкривається перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США;

1785 рік – француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелітають з британського Дувра до французького Кале;

1797 рік – Циспаданська республіка (Реджо-Емілія) вперше використовує італійський триколор як національний прапор;

1839 рік – день народження фотографії;

1887 рік – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді;

1927 рік – роблять перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон;

1929 рік – у Нью-Йорку молоко вперше у світі починають продавати в картонних пакетах;

1929 рік – виходить друком один із перших пригодницьких коміксів – «Тарзан»;

1949 рік – університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголошує про одержання першої фотографії генів;

1953 рік – президент США Гаррі Трумен оголошує про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 рік – вторгнення в'єтнамських військ скидає режим червоних кхмерів у Камбоджі та припиняє організований останніми геноцид;

1980 рік – Індіра Ганді знов стає прем'єр-міністром Індії;

1989 рік – наслідний принц Японії Акіхіто проголошується новим імператором;

1992 рік – Португалія визнає незалежність України;

1992 рік – телефонна компанія AT&T випускає перший відеотелефон;

1999 рік – у Сенаті США починаються слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;

2015 рік – теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках нападають на редакцію сатиричного журналу Charlie Ebdo і вбивають 12 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Афанасій (Опанас).