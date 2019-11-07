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    Lufthansa скасовує 1300 рейсів через страйк співробітників

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    Страйк може торкнутися 180 тисяч пасажирів - Lufthansa скасовує 1300 рейсів через страйк співробітників
    Страйк може торкнутися 180 тисяч пасажирів
    Фото:AFP

    Страйк триватиме дві доби – 7 і 8 листопада

    Німецька авіакомпанія Lufthansa скасує близько 1300 рейсів через страйк своїх пілотів і бортпровідників.

    Очікується, що ситуація торкнеться 180 тисяч пасажирів.

    Раніше «Главком» повідомляв, що страйк триватиме дві доби – 7 і 8 листопада.

    8 листопада біля головного офісу Lufthansa недалеко від аеропорту Франкфурта-на-Майні запланована масова демонстрація бортпровідників. Члени екіпажів вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

    Керівництво Lufthansa намагалося домогтися юридичної заборони на протести співробітників. Однак суд із трудових спорів 6 листопада відхилив позов авіакомпанії. У Lufthansa мають намір оскаржити рішення.

    У жовтні страйки проводили співробітники чотирьох пов’язаних з Lufthansa авіакомпаній, в тому числі Eurowings і Germanwings. Тоді були скасовані рейси в аеропортах Берліна, Мюнхена, Франкфурта і Дюссельдорфа.

    Ufo і Lufthansa майже рік перебувають у стані конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки в якості законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.

    Джерело: Радіо Свобода

    авіація авіаперевезення страйк
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