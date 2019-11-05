Бортпровідники Lufthansa проведуть 48-годинний страйк
Загальний страйк відбудеться 7 і 8 листопада
Німецька профспілка Ufo закликав всі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Як повідомляється, загальний страйк відбудеться 7 і 8 листопада.
Метою профспілки є підвищення зарплат і поліпшення умов праці для співробітників.
Страйк торкнеться всі рейси Lufthansa, відліт яких заплановано з німецьких аеропортів. Заступник голови Ufo Даніель Флор звинуватила авіакомпанію в "постійної відмову від переговорів.
За словами представника профспілки, у страйку можуть взяти участь також працівники дочірніх компаній Lufthansa - Eurowings і Sunexpress. Загалом, профспілка закликає взяти участь в акції чотири компанії концерну.
На 8 листопада також запланована демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa.
Ufo і Lufthansa майже рік перебувають у стані конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки в якості законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.