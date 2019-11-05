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    Бортпровідники Lufthansa проведуть 48-годинний страйк

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    Профспілка Ufo закликала до страйку усіх працівників авіакомпанії - Бортпровідники Lufthansa проведуть 48-годинний страйк
    Профспілка Ufo закликала до страйку усіх працівників авіакомпанії

    Загальний страйк відбудеться 7 і 8 листопада

    Німецька профспілка Ufo закликав всі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як повідомляється, загальний страйк відбудеться 7 і 8 листопада.

    Метою профспілки є підвищення зарплат і поліпшення умов праці для співробітників.

    Страйк торкнеться всі рейси Lufthansa, відліт яких заплановано з німецьких аеропортів. Заступник голови Ufo Даніель Флор звинуватила авіакомпанію в "постійної відмову від переговорів.

    За словами представника профспілки, у страйку можуть взяти участь також працівники дочірніх компаній Lufthansa - Eurowings і Sunexpress. Загалом, профспілка закликає взяти участь в акції чотири компанії концерну.

    На 8 листопада також запланована демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa.

    Ufo і Lufthansa майже рік перебувають у стані конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки в якості законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.

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