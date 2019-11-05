«Назад тепер крути»: Пілот дав покерувати літаком пасажирці і навіки втратив роботу



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«Спасибі капітану. Я така щаслива», - підписала вона фото

Представники авіаперевізника відзначили, що пілот порушив правила повітряної безпеки Адміністрації цивільної авіації Китаю

Пілот китайської авіакомпанії Air Guilin пустив пасажирку в кабіну літака і отримав довічну заборону на польоти.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомляє The Independent.

Інцидент стався на рейсі GT1011 з Гуйліня в Янчжоу, Східний Китай, 4 січня, проте відомо про нього стало тільки зараз. Знімок жінки, що сидить в кріслі пілота, став вірусним в китайській соціальній мережі Weibo в минулі вихідні. «Спасибі капітану. Я така щаслива», - підписала вона фото.

За словами китайських авіаційних експертів, знімок був зроблений під час польоту. Представники авіаперевізника відзначили, що пілот порушив правила повітряної безпеки Адміністрації цивільної авіації Китаю (CAAC), дозволивши сторонній особі увійти до кабіни.

Також від роботи були усунені інші члени екіпажу, що знаходилися на борту літака в той день. Відносно них проводиться додаткова перевірка.

«Безпека пасажирів - пріоритет для Air Guilin. Ми дотримуємося принципу абсолютної нетерпимості у відношенні до будь-якого недоречного і непрофесійного поведінки, що може поставити під загрозу безпеку польоту», - йдеться в заяві Air Guilin.

Раніше в листопаді в мережі з'явилося відео з сидячою за штурвалом літака жінкою, яку нібито допустив до керування її знайомий командир повітряного судна. На кадрах видно, як дівчина сидить на місці пілота, і чутно, як він вчить її керувати транспортним засобом: «Назад, а тепер вправо. Тепер можна вліво. Назад тепер крути!»