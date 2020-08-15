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    З'явилося нове відео розстрілу білоруського активіста

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    AP оприлюднило відео розстрілу білоруського активіста Тарайковського - З'явилося нове відео розстрілу білоруського активіста
    AP оприлюднило відео розстрілу білоруського активіста Тарайковського

    Після того, як один з ОМОНівців стріляє, у кадрі з'являється поранений Тарайковський

    Аґенція Associated Press оприлюднила відео загибелі білоруського активіста Олександра Тарайковського.

    Опублікована зйомка велася з боку співробітників МВС Білорусії. На кадрах також видно, як учасник акції з піднятими руками підходить до силовиків, після чого лунає постріл і чоловік падає на дорогу.

    На записі не видно, чи стріляють спецпризначенці в чоловіка. Після того, як один з ОМОНівців стріляє, у кадрі з'являється поранений Тарайковський.

    МВС заявило, що він загинув від вибухового пристрою, який вибухнув у нього в руках. У свідоцтві про смерть сказано, що у чоловіка була відкрита рана грудної клітини, він помер від втрати крові. Однак, на запису видно, що вибухівки в руках Тарайковського немає.

    Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним. 

    У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

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