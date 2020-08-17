У Мінську знову почали затримувати мітингувальників, - ЗМІ



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Людей затримують, коли вони повертаються з масового мітингу в центрі Мінська

Затримання відбуваються як в центрі міста, так і на околицях у дворах будинків

У Мінську після масштабної акції протесту силовики почали затримувати мітингувальників, які поверталися по домівках.

Про це повідомляє NEXTA Live у telegram.

За свідченнями очевидців, біля столичного ГУМу особи у штатському схопили декількох осіб, затягли в мікроавтобус і відвезли у невідомому напрямку.

За іншими даними, близько 15 автозаків, кілька автобусів і мікроавтобусів, а також інша техніка проїхали по проспекту Незалежності в сторону Уруччя.

Людей затримують, коли вони повертаються з масового мітингу в центрі Мінська, в якому, за інформацією ЗМІ, взяли участь близько 200 тис. людей. Затримання відбуваються як в центрі міста, так і на околицях у дворах будинків.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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