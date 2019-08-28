Лукашенко не поїде до Варшави через Путіна



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко не їде до Польщі слідом за Володимиром Путіним, якого туди не запросили

Білорусь в ході заходів 1 вересня представляти тільки посол

Польське видання «Rzeczpospolita» повідомляє, що Олександр Лукашенко не прийме запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати заходи до 80-річчя початку Другої світової війни, які відбудуться 1 вересня в Варшаві.

Згідно газети, Лукашенко не приїде, так як в Польщу не запросили президента РФ Володимира Путіна.

Rzeczpospolita стверджує, що без Путіна Лукашенко просто не наважився приїхати до Варшави. Тому Білорусь в ході заходів 1 вересня представляти тільки посол. Прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт цю інформацію не коментує.

Анджей Дуда запросив запросив Олександра Лукашенка на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни ще в березні цього року. Крім глави Білорусі, польський президент надіслав запрошення лідерам ЄС, НАТО та країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Молдови, України, Грузії).