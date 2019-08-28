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    Лукашенко не поїде до Варшави через Путіна

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко не їде до Польщі слідом за Володимиром Путіним, якого туди не запросили - Лукашенко не поїде до Варшави через Путіна
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко не їде до Польщі слідом за Володимиром Путіним, якого туди не запросили

    Білорусь в ході заходів 1 вересня представляти тільки посол

    Польське видання «Rzeczpospolita»повідомляє, що Олександр Лукашенко не прийме запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати заходи до 80-річчя початку Другої світової війни, які відбудуться 1 вересня в Варшаві.

    Згідно газети, Лукашенко не приїде, так як в Польщу не запросили президента РФ Володимира Путіна.

    Rzeczpospolita стверджує, що без Путіна Лукашенко просто не наважився приїхати до Варшави. Тому Білорусь в ході заходів 1 вересня представляти тільки посол. Прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт цю інформацію не коментує.

    Анджей Дуда запросив запросив Олександра Лукашенка на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни ще в березні цього року. Крім глави Білорусі, польський президент надіслав запрошення лідерам ЄС, НАТО та країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Молдови, України, Грузії).

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