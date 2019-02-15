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    Лукашенко після переговорів з Путіним: «Незалежність - поняття відносне»

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    Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили відносини між країнами&nbsp; - Лукашенко після переговорів з Путіним: «Незалежність - поняття відносне»
    Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили відносини між країнами 

    Повністю незалежних держав в світі просто не існує, - додав Путін

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія готові настільки йти по шляху «об'єднання і єднання», наскільки до цього готові народи обох країн.

    Про це він сказав журналістам за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, передає білоруський «Інтерфакс».

    «Для мене незалежність - це поняття відносне, ніхто ніколи, жодна держава - прикладом тому є Китай  - ніколи не розмовляє про суверенітет», - сказав Лукашенко.

    «Тому немає у нас проблем з суверенітетом, ми навіть в цьому контексті не обговорюємо цих проблем, ми виходимо з того, що сьогодні є дві держави», - додав він.

    Президент Білорусі зазначив, що готовий «хоч завтра» об'єднатися з РФ, якщо будуть до того готові росіяни і білоруси.

    При цьому він додав, що «наскільки б не була потужною Росія, вона не в змозі нав'язати волю комусь», а Білорусь - тим більше.

    Повідомляється, що в свою чергу Путін додав, що суверенітет і незалежність - це близькі поняття.

    «Повністю незалежних держав в світі просто не існує. Сучасний світ - це світ взаємозалежності, - заявив президент РФ. Відзначається, що як приклад він назвав інтеграцію країн Європи.

    Раніше Лукашенко пообіцяв Путіну не поставляти в Росію неякісні «горілку та закуску».

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