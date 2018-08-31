Лукашенко поскаржився на пияцтво в білоруському уряді



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Олександр Лукашенко

Лукашенко не збирається запроваджувати «сухий закон» в уряді

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на пияцтво в уряді країни.

Про це повідомляє його прес-служба.

«Публічно хочу сказати про неприпустимість пияцтва. Мені соромно було про це говорити, але багато керівників, яких я відправив нещодавно, за комір закладали добряче», - заявив Лукашенко на засіданні, присвяченому призначенням нових міністрів.

Лукашенко закликав чиновників знати міру при вживанні спиртного.

«Що стосується пияцтва, ви маєте знати свою міру, ви повинні знати, з ким, де і скільки, як в народі кажуть. Якщо ви це почуття втрачаєте - ви не керівник. І ось з цієї причини нам доведеться з деякими найближчим часом розлучитися», - підкреслив він.

Президент навів у приклад себе як «людину практично непитущу».

«Ви повинні знати, що ми на очах у людей. Вони нам не пробачать, якщо ми оступимося навіть у дрібницях. Я не хотів про це раніше говорити, тому що мені незручно. Я не вмію про це говорити, тому що я людина практично непитуща», - заявив він.

При цьому Лукашенко не збирається запроваджувати «сухий закон» в уряді.

«Я не кажу про те, що всі святі і чарку не повинні в руках тримати. Я говорю про пияцтво і про пияк», - зазначив президент Білорусі.

Нагадаємо: у суботу, 18 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівництво уряду.