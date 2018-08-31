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    Лукашенко поскаржився на пияцтво в білоруському уряді

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    <span>Олександр Лукашенко</span> - Лукашенко поскаржився на пияцтво в білоруському уряді
    Олександр Лукашенко

    Лукашенко не збирається запроваджувати «сухий закон» в уряді

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на пияцтво в уряді країни.

    Про це повідомляє його прес-служба.

    «Публічно хочу сказати про неприпустимість пияцтва. Мені соромно було про це говорити, але багато керівників, яких я відправив нещодавно, за комір закладали добряче», - заявив Лукашенко на засіданні, присвяченому призначенням нових міністрів.

    Лукашенко закликав чиновників знати міру при вживанні спиртного.

    «Що стосується пияцтва, ви маєте знати свою міру, ви повинні знати, з ким, де і скільки, як в народі кажуть. Якщо ви це почуття втрачаєте - ви не керівник. І ось з цієї причини нам доведеться з деякими найближчим часом розлучитися», - підкреслив він.

    Президент навів у приклад себе як «людину практично непитущу».

    «Ви повинні знати, що ми на очах у людей. Вони нам не пробачать, якщо ми оступимося навіть у дрібницях. Я не хотів про це раніше говорити, тому що мені незручно. Я не вмію про це говорити, тому що я людина практично непитуща», - заявив він.

    При цьому Лукашенко не збирається запроваджувати «сухий закон» в уряді.

    «Я не кажу про те, що всі святі і чарку не повинні в руках тримати. Я говорю про пияцтво і про пияк», - зазначив президент Білорусі.

    Нагадаємо: у суботу, 18 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівництво уряду.

    Білорусь Олександр Лукашенко закон президент
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