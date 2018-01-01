Лукашенко заявив, що «мінські переговори» залишаться у Білорусі

Питання про перенесення переговорів щодо України не обговорювалося на зустрічі президентів США і Казахстан, зазначив Лукашенко

Мінськ залишиться переговорним майданчиком з врегулювання конфлікту в Україні і проведення зустрічей «мінських» груп. Про це 18 лютого заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише Белта. Він висловив упевненість, що питання про перенесення переговорів щодо України не обговорювалося на зустрічі президентів США і Казахстану.



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Олександр Лукашенко

Питання про перенесення переговорів щодо України не обговорювалося на зустрічі президентів США і Казахстан, зазначив Лукашенко

Мінськ залишиться переговорним майданчиком з врегулювання конфлікту в Україні і проведення зустрічей «мінських» груп.

Про це 18 лютого заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише Белта.

Він висловив упевненість, що питання про перенесення переговорів щодо України не обговорювалося на зустрічі президентів США і Казахстану.

«Не те, що не вірю, я знаю, що це питання Трамп не підіймав.... Ніяких там обговорень не було, зустріч була коротка, не до цього було. Ви знаєте її результати: нібито кредити на $7,5 млрд підписано, за напрямками – вуглеводні та інші ресурси. Це було головне», – заявив Лукашенко.

«Я знаю, що нікуди ця площадка (Мінськ. – ред.) не дінеться. Невже європейські проблеми хтось поїде в Азію вирішувати?», – зазначив Лукашенко і додав, що такої ж думки дотримуються і в Німеччині.

Разом з тим він підкреслив, що, якщо буде домовленість про перенесення переговорів в інші столиці, білоруська сторона не буде цьому опиратися.

«Білоруська сторона погодилася на цю місію, оскільки сама зацікавлена у якнайшвидшому вирішенні конфлікту.... Ми свою роль вже, відверто кажучи, зіграли. Які б не були мінські угоди, війну зупинили», – додав Лукашенко, визнавши разом з тим, що люди у зоні конфлікту гинуть і досі.

Нагадаємо, Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо на це погодяться Росія і Захід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у суботу, 17 лютого, песимістично оцінив перспективи можливого введення миротворчої місії ООН на Донбас. Зрушень щодо цього питання небагато, але важливо продовжувати працювати над цією пропозицією, заявив він.

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