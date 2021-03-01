Лукашенко зробив свого сина генералом

Яке звання Віктор Лукашенко мав до присвоєння йому генеральського звання, невідомо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив свого старшого сина Віктора генералом. Відповідний указ був підписаний сьогодні, 1 березня, повідомляє пресслужба Лукашенка.

Віктор Лукашенко отримав «чергове військове звання генерал-майора запасу». Крім нього, його батько присвоїв звання генерал-майора полковникам Володимиру Купріянюку, Роману Подліневу, Миколі Карпенкову, Дмитру Шахраєву і Андрію Павлюченку, а також звання генерал-майора міліції - полковнику міліції Геннадію Казакевичу, першому заступнику міністра внутрішніх справ Білорусі.

Яке звання Віктор Лукашенко мав до присвоєння йому генеральського звання, не вказано. Крім того, відомостей про присвоєння йому чергових звань майора, підполковника та полковника запасу з 2001 року знайти не вдалося. З відкритих джерел відомо тільки те, що з 1998-го по 2001-й він служив у прикордонних військах у званні капітана.

Також сьогодні стало відомо, що старшого сина президента Білорусії звільнили з посади помічника глави держави з питань національної безпеки. Відставка пов'язана з його переходом на виборну посаду.

26 лютого Віктор Лукашенко зайняв крісло голови Національного олімпійського комітету Білорусі. Він змінив на цій посаді свого батька, який очолював відомство з 1997 року. Віктор Лукашенко з 2019 року був першим віце-президентом НОК.