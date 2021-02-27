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    Економіка та фінанси

    Білорусь веде переговори про нові кредити з РФ

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    Білорусь веде переговори про нові кредити з РФ

    Мінськ у першому півріччі очікує надходження другого траншу російського кредиту на 500 млн доларів

    Білоруська влада веде переговори з Росією про залучення кредитів на спільні проекти. .

    Про це сказав міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає БелТа.

    За словами міністра, країнам треба розвивати інфраструктуру.

    Мінськ у першому півріччі очікує надходження другого траншу російського кредиту на 500 млн доларів

    «Питання залучення кредитних ресурсів, у тому числі в Росії, на реалізацію спільних проектів, включаючи інфраструктурні, стояли завжди. Зараз такі питання теж опрацьовуються. Інфраструктуру треба розвивати», - сказав Селіверстов.

    Теги: Білорусь міністр влада
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