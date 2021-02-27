Білорусь веде переговори про нові кредити з РФ

Мінськ у першому півріччі очікує надходження другого траншу російського кредиту на 500 млн доларів

Білоруська влада веде переговори з Росією про залучення кредитів на спільні проекти. .

Про це сказав міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає БелТа.

За словами міністра, країнам треба розвивати інфраструктуру.

Мінськ у першому півріччі очікує надходження другого траншу російського кредиту на 500 млн доларів

«Питання залучення кредитних ресурсів, у тому числі в Росії, на реалізацію спільних проектів, включаючи інфраструктурні, стояли завжди. Зараз такі питання теж опрацьовуються. Інфраструктуру треба розвивати», - сказав Селіверстов.