Лутковська знову звернулася до російського омбудсмена щодо справи Павла Гриба

Лутковська звернулася до омбудсмена РФ з листом, в якому докладно описала низку порушень прав Гриба

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повторно звернулася до російської колеги Тетяні Москалькової для захисту Павла Гриба. Про це повідомили у прес-службі українського омбудсмена. «У зв'язку з тим, що в попередньому листі від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової не містилося інформації про



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Павло Гриб в російському суді

Лутковська звернулася до омбудсмена РФ з листом, в якому докладно описала низку порушень прав Гриба

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повторно звернулася до російської колеги Тетяні Москалькової для захисту Павла Гриба.

Про це повідомили у прес-службі українського омбудсмена.

«У зв'язку з тим, що в попередньому листі від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової не містилося інформації про заходи, прийняті в інтересах Гриба, а викладена інформація була загального характеру, Лутковська додатково звернулася до російської колеги з листом, в якому докладно описала низку порушень прав Гриба», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що матері Павла Гриба письмово відмовлено у побаченнях з сином без пояснення причин такої відмови. Лутковська також нагадала, що Грибу заборонили спілкуватися з консулом українською мовою. За словами Лутковської, такий крок порушує права Павла Гриба на отримання повної і ефективної консульсько-правової допомоги.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджує, що стан здоров'я незаконно заарештованого в Росії українця Павла Гриба задовільний і він отримує призначене лікування.

18 жовтня росіяни влаштували судилище над викраденим в Білорусі та вивезеним до Росії Павлом Грибом. Його залишили в СІЗО під вартою ще майже на три місяці.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня (на наступний день після перетину ним кордону Білорусії) і не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону при в'їзді в Білорусь 24 серпня. Представники захисту приїхали в слідчий ізолятор ФСБ в Краснодарі, де перебуває Павло Гриб, однак їх до затриманого не пустили.

13 вересня повідомлялося, що російські ЗМІ заявили про арешт Гриба суд Краснодара на два місяці. Російський адвокат Андрій Сабінін, який захищає утримуваного в Росії українця, зазначив, що рішення про арешт хлопця до 17 жовтня було заочним. Сам Павло Гриб заявив, що не отримує призначені йому ліки і турбується про своє здоров'я.

Раніше ЄСПЛ зажадав від РФ висновок про стан здоров'я українця Павла Гриба. Також він запропонував відправити до СІЗО своїх лікарів. 11 жовтня українська сторона відправила лікарів до затриманого українцю, не дочекавшись дозволу РФ. Однак російська сторона так і не допустила їх до Павла.