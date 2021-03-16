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    Степанов назвав умову запровадження локдауну в Україні

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    МОЗ поки&nbsp;рухається за тією стратегією, коли адаптивний карантин запроваджується в окремих областях - Степанов назвав умову запровадження локдауну в Україні
    МОЗ поки рухається за тією стратегією, коли адаптивний карантин запроваджується в окремих областях

    Наразі динаміка поширення коронавірусу в Україні рухається від західних областей

    Локдаун в Україні запровадять тоді, коли 50-70% областей України перейдуть до червоної зони епіднебезпеки.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

    «Поки ми будемо рухатися за тією стратегією, коли адаптивний карантин запроваджується в окремих областях. Якщо понад 50-70% областей перейдуть до червоного рівня епіднебезпеки, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни», – сказав Степанов.

    Поки що, за його словами, динаміка поширення коронавірусу в Україні рухається від західних областей.

    Зазначимо, станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходилися чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ. Столиця і чотири регіони були на межі потрапляння в «червону» зону.

    Зокрема, у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов карантин коронавірус
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