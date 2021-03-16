Степанов назвав умову запровадження локдауну в Україні

МОЗ поки рухається за тією стратегією, коли адаптивний карантин запроваджується в окремих областях

Наразі динаміка поширення коронавірусу в Україні рухається від західних областей

Локдаун в Україні запровадять тоді, коли 50-70% областей України перейдуть до червоної зони епіднебезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«Поки ми будемо рухатися за тією стратегією, коли адаптивний карантин запроваджується в окремих областях. Якщо понад 50-70% областей перейдуть до червоного рівня епіднебезпеки, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни», – сказав Степанов.

Поки що, за його словами, динаміка поширення коронавірусу в Україні рухається від західних областей.

Зазначимо, станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходилися чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ. Столиця і чотири регіони були на межі потрапляння в «червону» зону.

Зокрема, у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.