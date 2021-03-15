Львів крокує до «червоної» зони. Школи частково йдуть на дистанційку

1-4 класи продовжать ходити в школу

Через погіршення ситуації з коронавірусом Львів перебуває за півкроку до «червоної зони» адаптивного карантину. У зв’язку з цим у місті починається перший етап локдауна – учнів 5–11 класів переводять на дистанційне навчання. Про це заявив мер Андрій Садовий, пише львівська міська рада.

За словами Садового, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження «червоної зони» вже діють у чотирьох областях України.

«Вчора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних установах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже більше 40. Тому, щоб от-от не перейти до «червоної зони», ми вже сьогодні робимо перший крок: від завтра діти 5–11 класів будуть навчатися дистанційно», – зазначив Садовий.

Відповідно, 1-4 класи продовжать ходити в школу. Він також зазначив, що місто перебуває за півкроку від «червоної зони», яка означає жорсткі обмеження, аж до закриття магазинів і ринків.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити карантин у Львові й перевести школи на дистанційну форму, не чекаючи потрапляння до «червоної зони».

Станом на 15 березня в «червоній» зоні перебувають чотири області – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. При цьому у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися. Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

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