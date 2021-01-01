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    У Києві пройшла хода до Дня народження Степана Бандери

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    У Києві відбувається акція до Дня народження Степана Бандери - У Києві пройшла хода до Дня народження Степана Бандери
    У Києві відбувається акція до Дня народження Степана Бандери
    Фото: скріншот з трансляції «UA: Суспільне».

    Акція розпочалася у парку ім. Тараса Шевченка

    Сотні людей взяли участь в акції націоналістів до Дня народження Степана Бандери, яка відбулася у Києві. Люди тримали у руках прапори «Правого сектора», партії «Свобода», «Національного корпусу». Серед присутніх можна було побачити також людей із біло-червоно-білими білоруськими прапорами. Задля акції була перекрита вулиця Володимирська, передає кореспондент «Главкома» з місця подій. Акція розпочалася о 18:38 із затримкою у майже 40 хвилин. І завершилася через 45 хвилин.


    «Запрошуємо до смолоскипової ходи націоналістичних організацій на честь 112-ї річниці з Дня народження нашого Провідника Степана Бандери!», – йшлося в повідомленні партії «Правий сектор», розміщеного напередодні.

    У центрі Києва були посилені заходи безпеки. «Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України посилили заходи безпеки у середмісті Києва, де заплановано проведення ходи. Перед початком проведення заходів вибухотехніки і кінологи обстежили територію на предмет виявлення підозрілих речей чи пакунків, а також супроводжуватимуть колону по маршруту руху. Окрім цього, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять із учасниками заходу превентивну профілактично-роз’яснювальну роботу з метою попередження та недопущення будь-яких правопорушень», - йшлося у повідомленні поліції.

    «Степан Андрійович Бандера - видатна особа українського націоналістичного руху. У важкі часи радянської та німецької окупації він боровся за визволення України, та зумів зробити величезний вклад у розвиток націоналістичного руху та зародив у головах молодих українців Ідею вільного народу! Не підкоряючись нікому жити вільно на своїй землі! Сьогодні, ми продовжуємо справу нашого славного Провідника та виборюємо Україну», – ідеться в повідомленні.

    Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української держави, який проголосили 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 Бандеру відправили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року – до центральної Берлінської тюрми. З початку 1942 по серпень 1944 року він перебував у концтаборі Заксенхаузен.

    У вересні 1944 року його звільнили і запропонували взяти участь в керівництві антирадянським збройним рухом в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився. Степан Бандера був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені 15 жовтня 1959 року», йшлося в повідомленні партії «Правий сектор».

    Окрім Києва, акції до Дня народження Степана Бандери пройшли, зокрема, у Львові і Дніпрі.

    Теги: Київ націоналісти Степан Бандера
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