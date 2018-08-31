Львівського поліцейського, який збив на смерть хлопців на скутері, арештували



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Фото: Facebook Вікторії Балицької Автомобіль, який здійснив ДТП

Правоохоронця відсторонено від посади

Поліцейського, який вчинив смертельну ДТП на Львівщині та збив на смерть двох хлопців на скутері, триматимуть під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«За результатами попереднього медичного огляду встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Це, зокрема, підтвердив і пристрій для визначення рівня сп’яніння. Драгер показав 1.13 проміле», - заявили в прокуратурі.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). 30 серпня Галицьким районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Крім цього, правоохоронця відсторонено від посади.

У разі доведення вини поліцейському загрожує до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше повідомлялося, що у селі Жарків Бродівського району Львівської області працівник одного із підрозділів поліції Львівщини, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на смерть водія скутера та його пасажира.