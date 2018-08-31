Львівського поліцейського, який збив на смерть хлопців на скутері, арештували
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Розсилка
Правоохоронця відсторонено від посади
Поліцейського, який вчинив смертельну ДТП на Львівщині та збив на смерть двох хлопців на скутері, триматимуть під вартою.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.
«За результатами попереднього медичного огляду встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Це, зокрема, підтвердив і пристрій для визначення рівня сп’яніння. Драгер показав 1.13 проміле», - заявили в прокуратурі.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). 30 серпня Галицьким районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Крім цього, правоохоронця відсторонено від посади.
У разі доведення вини поліцейському загрожує до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.
Раніше повідомлялося, що у селі Жарків Бродівського району Львівської області працівник одного із підрозділів поліції Львівщини, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на смерть водія скутера та його пасажира.